"Мы наблюдаем сближение России и Китая, они проводят совместные учения, вместе выступают в Совете Безопасности ООН… Это, конечно, добавляет беспокойство", - сказал Столтенберг, выступая на онлайн-конференции.

НАТО обеспокоен политическим, военным сближением России и Китая, считает, что эти страны «не разделяют ценностей» Запада, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

По словам генсека, Россия и Китай "не разделяют ценности стран НАТО, такие как демократия, верховенство права, миропорядок, построенный на правилах". "Это является предметом озабоченности, обе страны сближаются политически и в военной сфере", - добавил он.

Столтенберг уверен, что такая ситуация "делает единство в НАТО еще более важным".