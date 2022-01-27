День антирекордов в мире: коронавирус вновь перешел в наступление
Сегодня в ряде стран зафиксированы антирекорды суточной заболеваемости COVID-19.
В Бразилии впервые с начала пандемии за одни сутки выявили 228 954 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом сообщает бразильский национальный совет здравоохранения.
В Турции за истекшие сутки выявлено 82 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны.
Ежедневный показатель заболеваемости в стране впервые превысил отметку в 80 тыс. заражений.
В Южной Корее (16 096) и Японии (78 920) также зафиксированы антирекорды.