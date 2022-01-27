В Италии провалилась пятая попытка избрать президента

Для того чтобы быть избранной Каселлати необходимо было заручиться поддержкой 505 парламентариев.

Парламент Италии в пятницу с пятой попытки не смог избрать президента. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ANSA.

С понедельника парламент Италии безуспешно голосует за избрание преемника президента, покидающего свою должность Серджо Маттареллы.

В пятницу в 17:00 по местному времени должен пройти еще один раунд голосования и парламент продолжит голосовать дважды в день, пока кто-то не будет избран. В субботу голосование было назначено на 9:30 и на 16:30.

Как отмечает Reuters, постоянная неспособность найти любой консенсус отравила политическую атмосферу в стране и имеет потенциально опасные последствия для стабильности широкой коалиции, поддерживаемой правительством премьер-министра Марио Драги.

Драги, который сам является претендентом на пост главы государства, указал, что он, возможно, не захочет продолжать руководить правительством, если его правящая коалиция расколется из-за президентских выборов. Левоцентристская Демократическая партия также заявила, что выйдет из правительства, если она не будет включена в выбор президента.