Азербайджанский дзюдоист стал серебряным призером Гран-при в Португалии

Cегодня в Португалии стартовал турнир Гран-при по дзюдо, в котором принимают участие пять спортсменов из Азербайджана.

В первый день турнира успешно выступил Балабек Агаев. В весовой категории до 60 кг он победил Бахрома Ботурова из Узбекистана, швейцарца Лионеля Швандера, монгола Цогт-Очира Бьямбажава, а в полуфинале взял верх над представителем родоначальников дзюдо японцем Таики Накамурой.

Увы, в финале Агаев уступил корейцу Ли Хариму и стал серебряным призером.

В этом же весе Ровшан Алиев победил на старте бразильца, но затем уступил монголу и завершил выступление.

Также в португальской Алмаде выступят Адиль Керимли (100 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) и Имран Юсифов (свыше 100 кг).

Азербайджанских спортсменов, выступающих в Португалии, должно было быть гораздо больше, однако наша команда столкнулась с проблемами. В Баку положительный тест на коронавирус сдал Нариман Мирзоев (73 кг), а потому в Португалию не полетел. Уже в Алмаде COVID-19 был обнаружен у Зелима Тчкаева (81 кг), Айдан Алиевой (48 кг), Шафаг Гамидовой (48 кг) и Сабины Алиевой (52 кг). А Яшар Наджафов (66 кг), Замеддин Поладов (73 кг) и Руфат Исмайлов (90 кг) не полетели в Португалию по техническим причинам, сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Остранены от соревнований были также главный тренер женской сборной Азербайджана Рашад Мамедов и старший тренер мужской команды Эльчин Исмайлов. Оба сдали положительные ПЦР-тесты.