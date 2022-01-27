«От нацистов иногда можно было сбежать, а нам бежать некуда»: Кеннеди-младший об обязательной вакцинации

На митинге против обязательной вакцинации в Вашингтоне выступил адвокат и общественный деятель из клана Кеннеди, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. Он заявил, что политика обязательной вакцинации сравнима с нацистскими репрессиями, пишет 9tv.co.il.

"Даже в гитлеровской Германии можно было пересечь Альпы и попасть в Швейцарию. Можно было спрятаться на чердаке, как это сделала Анна Франк. В 1962 году я посетил Восточную Германию с моим отцом и перед этим визитом встречал людей, которые перебирались через Берлинскую стену и убегали, так что это было возможно. Многие люди, пытавшиеся это сделать, погибали, совершить побег было сложно, но возможно. Сегодня внедряются механизмы, благодаря которым никто из нас не сможет убежать и никто не сможет спрятаться. В течение пяти лет мы увидим 450 тысяч низкоорбитальных спутников – при этом у самого Билла Гейтса 65 тысяч спутников, которые смогут отслеживать каждый квадратный дюйм планеты 24 часа в сутки", - сказал он.