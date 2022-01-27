Вагит Алекперов построит в Сибири тропический «город-сад» с водопадами за 2 млрд видео
Власти Ханты-Мансийского автономного округа России разработали распоряжения, в которых указали сроки реализации «Лукойлом» масштабных проектов в Когалыме – одном из трех городов в Югре, где размещены основные мощности компании. Среди них – сад тропических лесов «Яранга», стоимость которого в 2019 году оценивалась компанией в 1,8 млрд рублей, сообщает znak.com.
Строительство необычного парка в условиях субарктического климата обсуждается уже несколько лет. В частности, этот объект анонсировался на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой и главы «Лукойла» Вагита Алекперова в 2020 году, затем он был включен в меморандум, о подписании которого власти объявили в сентябре 2021 года.
Теперь определены сроки реализации проекта – сад должен появиться в 2024 году. Сейчас он проектируется. Объект ведет международная компания «Аквамарин проджектс», головной офис которой расположен в Новой Зеландии. Однако у компании есть несколько команд в разных странах, в том числе в России. «Аквамарин проджектс» уже построил в Когалыме комплекс «Галактика», где работают, в частности, океанариум и аквапарк. Этот комплекс Вагит Алекперов очень хотел показать президенту Владимиру Путину, несколько раз приглашая главу страны в Когалым.
«Яранга» – это удивительный уголок тропических лесов в одном из самых суровых мест на планете», - говорится в презентации проекта на сайте «Аквамарина».
В «Ярангу» (это название традиционного жилища коренных северных кочевых народов, в виде которого будет построено здание сада), планируется перенести не только тропический лес, где будут представлены больше 400 видов растений. Здесь хотят построить водопады, установить аквариумы, виварий, террариумы, вольеры для животных. В «Яранге» планируется поселить 16 видов рептилий, 15 видов насекомых и моллюсков, 8 видов амфибий, 7 видов птиц. Площадь строительства составит 20 тыс. квадратных метров.
Также в здании разместится образовательно-учебный центр. Стоимость работ по текущим ценам не уточняется. Как известно, в прошлом году стоимость строительства в России резко выросла, поэтому стоимость сада в 1,8 млрд рублей, которую в качестве ориентира «Лукойл» называл в 2019 году, вероятно, придется пересматривать.
По проектам постановлений правительства округа, которые пока проходят антикоррупционную экспертизу, предусмотрены сроки появления в Когалыме и других новых объектов, ранее анонсированных в рамках сотрудничества компании и властей. Один из них – теннисный центр, в прошлом году введен в эксплуатацию и до 10 февраля должен быть передан в собственность округа.