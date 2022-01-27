Власти Ханты-Мансийского автономного округа России разработали распоряжения, в которых указали сроки реализации «Лукойлом» масштабных проектов в Когалыме – одном из трех городов в Югре, где размещены основные мощности компании. Среди них – сад тропических лесов «Яранга», стоимость которого в 2019 году оценивалась компанией в 1,8 млрд рублей, сообщает znak.com.

Строительство необычного парка в условиях субарктического климата обсуждается уже несколько лет. В частности, этот объект анонсировался на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой и главы «Лукойла» Вагита Алекперова в 2020 году, затем он был включен в меморандум, о подписании которого власти объявили в сентябре 2021 года.

Теперь определены сроки реализации проекта – сад должен появиться в 2024 году. Сейчас он проектируется. Объект ведет международная компания «Аквамарин проджектс», головной офис которой расположен в Новой Зеландии. Однако у компании есть несколько команд в разных странах, в том числе в России. «Аквамарин проджектс» уже построил в Когалыме комплекс «Галактика», где работают, в частности, океанариум и аквапарк. Этот комплекс Вагит Алекперов очень хотел показать президенту Владимиру Путину, несколько раз приглашая главу страны в Когалым.