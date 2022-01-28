Россия направила ноту Грузии

Россия направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева.

Акция была проведена оппозицией в среду, 26 января.

«В связи с произошедшим секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве», — уточняется в сообщении.