Пентагон: Военные США не будут принимать участие в боевых действиях в Украине

Американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях в Украине. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне, пишет ТАСС.

"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части в Украину в целях проведения боевых операций", - сказал он.