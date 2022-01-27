«Борзометр зашкаливает»: Как в России отреагировали на попытку прославить пособника Гитлера в Москве

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Издание «Царьград» раскритиковало попытку прославить пособника Гитлера – Гарегина Нжде прямо в центре Москвы. "В Москве на улице Советской Армии армянские "активисты" хотели отметить День армянской армии показом фильма про нацистского пособника Гарегина Нжде, готовившего кадры для гитлеровской армии. Звучит как анекдот, но это реальность. Вряд ли кто-нибудь осмелился бы устраивать показ фильма, прославляющего Степана Бандеру или Шамиля Басаева, в центре нашей столицы. Между тем обеление "армянского Бандеры" российские органы власти считают почему-то приемлемым", - отмечается в статье.

Что происходит 28 января Армения праздновала свой День защитника Отечества – так называемый "День армии". С советской традицией отмечать 23 февраля в закавказской республике покончили сразу после распада СССР. В принципе, это было бы сугубо внутренним делом данного государства, если бы армянская диаспора не решила отметить праздник в Москве, причём весьма провокационно - проводя мероприятия, задевающие честь и достоинство России и русского народа. В Молодежном центре Союза армян России организовали показ фильма "Гарегин Нжде" – про армянского националиста первой половины XX века, который последовательно боролся против Советской власти и в годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с Третьим рейхом. Нжде принимал участие в создании Армянского легиона вермахта - военной структуры коллаборационистов, сражавшихся против Красной армии на Северном Кавказе, а впоследствии против западных союзников.

Оправдание нацизма? В октябре 1944 года армянского полицая арестовали болгарские власти и передали органам Смерш как пособника гитлеровцев. Сейчас из Еревана постоянно раздаются голоса, которые пытаются убедить других в том, что называть Нжде коллаборационистом неприемлемо. Дескать, он хотел "всего лишь" обеспечить армянам перспективы и светлое будущее в случае поражения Советского Союза. Нередко обвинения в пособничестве Германии в принципе называются "бакинской пропагандой". "Для нас Нжде – герой, такой же, как Баграмян, с которым он бок о бок в 1918 году сражался против турок. Они равнозначные герои, борцы за свободу своего народа. Что касается [создания российско-армянской исторической] комиссии, то странно создавать совместную комиссию для изучения нашей национальной истории. Общался Нжде с нацистами? Возможно. Но тогда нужно создавать комиссию по всем, кто с ними общался. Например, по Молотову - зачем он заключал пакт, какова была его мотивация, согласовывал он свои действия со Сталиным? Давайте создадим совместную комиссию по Молотову", - безапелляционно заявляет премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Между тем Нжде не просто "общался" с нацистами – он сотрудничал с ними, был их подчиненным. В отличие от Вячеслава Молотова, который являлся, на минуточку, дипломатом. С таким же успехом переговорщиков, которые идут к террористам освобождать заложников, можно назвать людьми, которые "общаются" с боевиками.