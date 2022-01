В РФ хотят отменить заседание Совбеза ООН по Украине: «Позорный трюк»

В России хотят отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН относительно Украины. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter.

"Я не могу вспомнить другого случая, когда член Совбеза предлагал обсудить свои собственные безосновательные обвинения и предположения, как угрозу международному миру и безопасности с чьей-либо стороны. Надеюсь, коллеги по СБ ООН не поддержат такой пиар-трюк, позорный для репутации СБ ООН", - написал постпред РФ.

I can’t recall another occasion when a SC member proposed to discuss its own baseless allegations and assumptions as a threat to intl order from someone else. Hopefully fellow UNSC members will not support this clear PR stunt shameful for the reputation of UN Security Council https://t.co/2HCjnQh0ic