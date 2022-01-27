В РФ хотят отменить заседание Совбеза ООН по Украине: «Позорный трюк»

В России хотят отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН относительно Украины. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter.

"Я не могу вспомнить другого случая, когда член Совбеза предлагал обсудить свои собственные безосновательные обвинения и предположения, как угрозу международному миру и безопасности с чьей-либо стороны. Надеюсь, коллеги по СБ ООН не поддержат такой пиар-трюк, позорный для репутации СБ ООН", - написал постпред РФ.

Напомним, 27 января постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. 28 января представитель Норвегии - председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.