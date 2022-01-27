Противника Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира
Оппозиционный белорусский политик и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинута на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Об этом сообщил через Twitter ее соратник Франак Вячорка, сообщает «Росбалт».
Выдвинули Тихановскую норвежские депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен. По их мнению, Тихановская достойна Нобелевской премии мира за то, что «является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свою свободу».
Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4— Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022
Напомним, Булестад является руководителем местной Христианско-Демократической партии, а Элвесен представляет Консервативную партию Норвегии.
В 2021 году Тихановская также была выдвинута на получение Нобелевской премии, но не получила награды. Премию получили журналисты с Филиппин и из России Мария Ресса и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он стал третьим в истории России обладателем этой премии после Андрея Сахарова и Михаила Горбачева.