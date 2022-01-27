Зеленский обсудил с Макроном работу «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил работу «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Беседа с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается", - отметил он.

В феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" был подписан план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, получивший название Комплекс мер по выполнению минских соглашений. До сих пор он остается нереализованным. Всего состоялось пять встреч "нормандской четверки" на высшем уровне, последняя – 9 декабря 2019 года в Париже.