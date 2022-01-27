Полиция провела операцию в ночном клубе Баку: есть задержанные фото
Полиция провела операцию в Низаминском районе Баку.
Сотрудники полиции Низаминского района провели операцию в ночном клубе X-Life, расположенном по адресу проспект Кара Караева 61-б, сообщает АПА.
Руководство заведения допустило работу клуба после 12 часов ночи. На момент проведения операции в помещении находились клиенты. 34 посетителя и 4 работника (организаторы) клуба были доставлены в отдел полиции. В отношении клиентов составлен административный протокол. Сотрудники заведения были задержаны.
Расследование продолжается.