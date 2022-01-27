МВД об отправке протокола на имя шехида

Министерство внутренних дел прокомментировало вопрос о направлении протокола на имя шехида второй карабахской войны Инглаба Гадирбейли, передает пресс-служба ведомства.

«Попытка политизировать этот вопрос является традиционным поведением. Шехиды – наша гордость, попытки использовать их имя на политических платформах ошибочны», - говорится в сообщении, добавив, что последняя доверенность на автомобиль с государственным регистрационным знаком 52-BG-172 была выдана на имя Инглаба Гадирбейли.

«Поскольку эта доверенность не была аннулирована владельцем автомобиля, протокол был составлен на его имя», - отметили в пресс-службе МВД.