В Баку обнаружены тела двух мужчин

В субботу, 29 января, в прокуратуру Сураханского района поступила информация об обнаружении тела 50-летнего Ильхама Гусейнова. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Отмечается, что также перед зданием, где было обнаружено тело, сотрудники правоохранительных органов нашли труп 25-летнего Фуада Маилова.

Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и трупов, выполнены другие процессуальные действия.

При осмотре тела Ильхама Гасанова были выявлены многочисленные травмы и ранения, нанесенные колюще-режущими инструментами, а на теле Фуада Маилова – многочисленные переломы, характерные для падения с высоты.

По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. В настоящее время продолжаются необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование обстоятельств происшествия.