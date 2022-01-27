Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 12:19

«Несмотря на отказ Владимира Путина принять предложение президента Эрдогана о посреднической миссии в урегулировании российско-украинского конфликта, президент России, тем не менее, посетит Анкару с официальным визитом. Очевидно, что у Путина есть на этот счет свои планы». Об этом, комментируя сообщение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Путин воспользуется приглашением Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и график, корреспонденту haqqin.az сказал турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер.

«Дело в том, что посредничество Турции в конфликте с Украиной неприемлемо для России по целому ряду причин, - отметил турецкий политолог. – Во-первых, российско-украинское противостояние – это также конфликт между Россией и Западом, частью которого является Турция, как один из ключевых членов НАТО. Во-вторых, Анкара не признает Крым частью России и оказывает всестороннюю помощь организациям крымских татар. В-третьих, конфликт интересов между Москвой и Анкарой наблюдается в Сирии, Ливии и особенно в Центральной Азии, которую Кремль считает своим «внутренним двором». И, наконец, в-четвертых, Турция поставляет Украине высокоточное современное оружие, включая БПЛ «Байрактар». Все это, естественно, мешает официальной Москве видеть в Турции объективного посредника. В то же время, как считает политолог, президент Эрдоган абсолютно искренен в своем стремлении отвести угрозу войны между Украиной и Россией. Ведь при таком раскладе Турция, встроенная в систему коллективной безопасности Запада, будет обязана противодействовать российскому вторжению. Не говоря уже о том, что даже небольшая война чревата для Турции новыми потоками беженцев и крайне негативными последствиями для национальной экономики.

По мнению Ульгера, Россия уже завершила окружение Украины ударными боевыми соединениями. В настоящий момент подразделения армии РФ сосредоточены в Крыму, Беларуси, Приднестровье и у восточной границы Украины, а в акваторию Черного моря стянуты до двадцати кораблей ВМФ России. Многие аналитики уверены, что в конце концов Путин воздержится от вооружённого вторжения в Украину, а по совету фракции коммунистов в Госдуме признает независимость сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» с последующим присоединением этих регионов к Российской Федерации, спровоцировав тем самым в Киеве правительственный кризис и приведя к власти в Украине пророссийское политическое руководство. Эксперт считает, что согласие Путина посетить Турцию преследует несколько целей. Прежде всего, его визит должен показать Вашингтону, что НАТО – не такая уж монолитная организация, и что, помимо Франции и Германии, относительно независимую от США политику хочет проводить и Турция. Кроме того, в зависимости от позиции Анкары в вопросе поддержки консенсуса в НАТО Россия может усилить или, наоборот, ослабить через армию Башара Асада и свои ВВС давление на окруженные позиции сил сирийской оппозиции в Идлибе, которым Турция вынуждена оказывать гуманитарную помощь.