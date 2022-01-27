Российские пограничники задержали украинских моряков в Черном море

В акватории Черного моря российские пограничники задержали двух граждан Украины, не предоставив официальной информации об инциденте Киеву, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне «Волга» из города Геническ Херсонской области и домой не вернулись.

«По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино в аннексированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники», – написала она.