Самый богатый человек мира обеднел на 24 миллиарда долларов

За один день состояние американского бизнесмена, главы Tesla Motors Илона Маска сократилось на 24,5 миллиарда долларов, а акции производителя электромобилей упали более чем на 11%, передает Forbes.

Маск стал на 10% беднее, но по-прежнему возглавляет рейтинг самых богатых людей мира с состоянием в $218,3 млрд.

Отметим, что в 2021 году миллиардер поставил исторический рекорд в 300 млрд долларов, а сам он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов.