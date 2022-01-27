США и Евросоюз близки к завершению разработки антироссийских санкций, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины, передает Bloomberg.

По утверждению издания, санкции могут затронуть операции с суверенным долгом России. Кроме того, рестрикции подразумевают запрет крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах.

Также могут быть заморожены активы и ограничен доступ к рынкам капитала некоторых банков и связанных с государством организаций. Также рестрикции могут коснуться «российских олигархов и государственных предприятий».

Bloomberg подчеркивает, что представители администрации президента США Джо Байдена и руководства европейских стран на протяжении нескольких недель согласовывали детали возможных санкций. Сейчас этот процесс близок к завершению.