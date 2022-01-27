Синоптики о погоде в Баку на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове 30 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха ночью составит 0-2 градусов тепла, днем – 8-11 градусов. В Баку ночью будет 0-2 градусов тепла, днем – 8-10 градусов.
Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70 %.