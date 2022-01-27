В Гяндже прошел тренинг МЧС

В Гянджинском региональном центре МЧС прошел тренинг на тему «аварийно-спасательные операции при пожарах», передает пресс-служба ведомства.

Основной целью проведения тренинга было дальнейшее совершенствование навыков сотрудников по борьбе с огнем, в том числе по спасению и эвакуации пострадавших во время пожара в безопасное место и оказанию им первой медицинской помощи, а также по управлению аварийно-спасательными операциями.

В ходе учений были успешно выполнены меры по борьбе с огнем в здании, где произошел условный пожар, в том числе операции по «эвакуации пострадавших, оказанию им неотложной первичной медицинской помощи».

Также в ходе тренинга были даны соответствующие поручения.