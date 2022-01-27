Токаев подробно расскажет о причинах январских событий
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью ответит на вопросы общества, передает Zakon.kz.
29 января в 20:00 по местному времени телеканалы «Хабар» и «Хабар24» покажут эксклюзивное интервью Токаева.
Отмечается, что президент страны ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах и взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана.