Синоптики предупреждают водителей: гололед и плохая видимость на некоторых дорогах страны

В воскресенье, 30 января, ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку – Шамахы – Евлах, Губа – Хачмаз, Губа – Гусар, Нахчыван – Шахбуз, Масаллы – Ярдымлы, Лянкяран – Лерик, Гянджа – Кельбаджар – Лачин, Гилязи – Хызы, Ханкенди – Ходжавенд, Шуша – Физули, Шамкир – Гедабек, Гянджа – Дашкесан, Агдам – Физули – Горадиз, Уджар – Зардаб – Агджабеди из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в горных районах возможен гололед на дорогах.