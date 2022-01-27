Из-за азербайджанского газа уволено все руководство «Булгаргаза»
Руководство Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) освободило от должностей членов совета директоров компании «Булгаргаз» Николая Павлова, Светослава Делчева, Диану Боневу, Илияна Дукова и Николая Дончева, сообщает haqqin.az со ссылкой на болгарские СМИ.
Главной причиной увольнения болгарские медиа называют то, что на фоне энергетического кризиса и резкого повышения стоимости энергии, в том числе газа, руководство компании «Булгаргаз» не обеспечило эффективной поставки голубого топлива из Азербайджана в соответствии с условиями договора, что могло бы привести к снижению его стоимости.
«Есть сомнения относительно того, как «Булгаргаз» определял цены на газ и были ли предприняты все усилия для импорта всего объема природного газа в нашу страну по соглашению с Азербайджаном. Это и является одной из основных причин смены руководства нашей газовой компании», - заявил глава БЭХ Иван Андреев.
Новым директором компании назначен Людмил Йоцов, а председателем совета директоров стал Иван Топчийски.
Министр энергетики Александр Николов сообщил, что решение о смене совета директоров «Булгаргаза» было принято по итогам проверки, которую проводил БЭХ. «Несколько недель назад началась проверка компании «Булгаргаз», инициированная БЭХ, и на основании собранных данных, в том числе нынешней ситуации с ценами на теплоснабжение, было принято это решение», - сообщил Николов. Он выразил сомнения, что руководство компании в условиях кризиса действовало рационально.
Премьер-министр Кирилл Петков заявил, что «мы сменили все правление «Булгаргаза», потому что нам нельзя терять время». Из его слов также стало ясно, что компания принимала неверные решения.
«В настоящее время мы можем получать азербайджанский газ через Неа Месемврию, и мы получили заверения от Азербайджана, что это возможно. Непонятно, почему мы этого не сделали. Более того, мы отказались от этих объемов. Я надеюсь, что новое правление по крайней мере не будет принимать такие решения», - заявил Петков.
Напомним, крупнейшая болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» подверглась жесткой критике после того, как стало известно о разглашении условий контракта о поставках газа из Азербайджана в Болгарию. Компанию критиковали и правительство, и эксперты.
Нарушение коммерческой тайны соглашения, подписанного в 2013 году, могло иметь для Болгарии весьма серьезные последствия, ведь болгары получают азербайджанский газ по цене, которая значительно дешевле рыночной. Азербайджанская сторона имела право расторгнуть контракт, а «Булгаргаз» мог столкнуться с жесткими финансовыми санкциями.
Контракт, о котором идет речь, предусматривает, что Болгария будет в полном объеме получать азербайджанский газ – 1 млрд кубометров в год – после завершения строительства интерконнектора c Грецией (IGB). Однако строительство, за которое отвечает гpeческо-бoлгapcĸaя ĸoмпaния ІСGВ АD, затягивается и неизвестно, когда завершится.