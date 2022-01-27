Из-за азербайджанского газа уволено все руководство «Булгаргаза»

Главной причиной увольнения болгарские медиа называют то, что на фоне энергетического кризиса и резкого повышения стоимости энергии, в том числе газа, руководство компании «Булгаргаз» не обеспечило эффективной поставки голубого топлива из Азербайджана в соответствии с условиями договора, что могло бы привести к снижению его стоимости.

«Есть сомнения относительно того, как «Булгаргаз» определял цены на газ и были ли предприняты все усилия для импорта всего объема природного газа в нашу страну по соглашению с Азербайджаном. Это и является одной из основных причин смены руководства нашей газовой компании», - заявил глава БЭХ Иван Андреев.

Новым директором компании назначен Людмил Йоцов, а председателем совета директоров стал Иван Топчийски.

Министр энергетики Александр Николов сообщил, что решение о смене совета директоров «Булгаргаза» было принято по итогам проверки, которую проводил БЭХ. «Несколько недель назад началась проверка компании «Булгаргаз», инициированная БЭХ, и на основании собранных данных, в том числе нынешней ситуации с ценами на теплоснабжение, было принято это решение», - сообщил Николов. Он выразил сомнения, что руководство компании в условиях кризиса действовало рационально.

Премьер-министр Кирилл Петков заявил, что «мы сменили все правление «Булгаргаза», потому что нам нельзя терять время». Из его слов также стало ясно, что компания принимала неверные решения.

«В настоящее время мы можем получать азербайджанский газ через Неа Месемврию, и мы получили заверения от Азербайджана, что это возможно. Непонятно, почему мы этого не сделали. Более того, мы отказались от этих объемов. Я надеюсь, что новое правление по крайней мере не будет принимать такие решения», - заявил Петков.