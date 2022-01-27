Столтенберг: НАТО обязан поддержать Украину
«Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
По его словам, в вопросах оборонительного вооружения у союзников разные взгляды.
«Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют Украине этот тип вооружения. Никто не заинтересован в вооруженном конфликте. Мы предлагаем Москве сесть и выслушать ее опасения по поводу безопасности. И изучить такие вопросы, как контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, транспарентность военной деятельности, наладить более совершенные каналы политической и военной связи», - отметил Столтенберг.
Глава НАТО также ответил на вопрос о возможности нейтрального статуса для Украины.
«Этот вопрос выходит за пределы Украины. Россия хочет подписать юридически обязывающий договор, который блокировал бы любое членство в НАТО в будущем. Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет», - добавил генсек.