«Из-за резкого изменения погодных условий и метели в районе тоннелей Кельбаджарского района четыре военнослужащих азербайджанской армии – старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу потеряли ориентацию в местности и сбились с пути. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

С целью поиска военнослужащих немедленно началась экстренная операция.

В результате проведенных поисковых работ утром 29 января младший сержант Дж.Гусейнов и солдаты М.Гусейнов и Я.Керимов были найдены. Они были помещены в военный госпиталь и взяты под наблюдение врача.

Поиски старшего лейтенанта Ф.Багирова продолжаются.