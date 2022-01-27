«Из-за коронавирусных ограничений у президента России Владимира Путина не планируются двусторонние встречи во время открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским также нет в планах.

«Тем не менее, полностью исключить этого не можем», - отметил Песков.

Ранее в МИД Китая заявили, что председатель Китая Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести встречи с мировыми лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.