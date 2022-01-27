Открытие сезона на Национальной гимнастической арене
Сегодня на Национальной гимнастической арене прошли соревнования первенства Азербайджана и чемпионата Баку по прыжкам на батуте и тамблингу.
В различных возрастных категориях приняли участие более 50 спортсменов. Чемпионами стали Сельджан Махсудова, Михаил Малкин, Магсуд Махсудов, Шафига Гумбатова, Билал Гурбанов, Медина Абуталыбова, Аммар Бахшалиев, Сяма Джафарова, Ильхам Масимов, Сенан Рзазаде, Айлин Шарифзаде, Омар Гасымлы, Нармин Бахадырлы и Айла Мамедова.
Это было первое соревнование на Национальной гимнастической арене в этом году. Уже 12-13 февраля Баку примет Кубок мира по прыжкам на батуте. В ближайшие месяцы в главном гимнастическом комплексе региона также пройдут Всемирные соревнования возрастных групп по спортивной акробатике (3-6 марта), чемпионат мира по спортивной акробатике (10-13 марта), Кубок мира по спортивной гимнастике (31 марта – 3 апреля) и Кубок мира по художественной гимнастике (22-24 апреля).