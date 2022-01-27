Перед началом мероприятия Генеральный секретарь ВТО ознакомился с Университетом АДА, ему была предоставлена информация о деятельности этого учебного заведения, организации учебного процесса.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия выступил в Университете АДА с докладом на тему «Растущая роль таможни в обеспечении устойчивой торговли в постпандемический период». В мероприятии приняли участие руководство Государственного таможенного комитета, студенты Университета АДА, Академии Государственного таможенного комитета.

В своем докладе Генеральный секретарь ВТО рассказал о значении таможенного дела, деятельности Всемирной таможенной организации. Отметив, что таможенные органы играют особую роль в облегчении международной торговли, генеральный секретарь рассказал о проектах, осуществляемых возглавляемой им организацией в этом направлении, важности применения информационных технологий в таможенной системе, усилении международного сотрудничества, работе, проводимой в направлении координации деятельности таможенных органов.

Говоря о шагах, предпринятых Всемирной таможенной организацией в направлении устранения проблем, с которыми сталкивается международная торговля в период пандемии, Кунио Микурия положительно оценил деятельность таможенных органов по своевременной доставке необходимых лекарственных препаратов и вакцин, особенно в рамках борьбы с вирусом.

Кунио Микурия подчеркнул, что человеческий капитал играет особую роль в эффективной организации таможенного дела, и азербайджанская таможня проводит важную работу в этом направлении.

Генеральный секретарь, с удовлетворением вспоминая вчерашнюю встречу с президентом Ильхамом Алиевым, отметил, что они говорили о важной роли Азербайджана, занимающего стратегическую позицию по транспортному коридору Восток – Запад, в региональной интеграции, обсуждались перспективы в этом направлении.

После доклада генеральный секретарь ВТО подробно ответил на вопросы аудитории.