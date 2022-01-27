В результате совместной деятельности Генеральной прокуратуры и МВД раскрыто совершенное два года назад преступление. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Так, 4 сентября 2020 года, около 10 часов, на территории села Гусейнгаджилы Масаллинского района, в доме Аиды Шаммадовой (1962 года рождения), ей был нанесен удар по голове тупым предметом, в результате чего она скончалась. В Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, однако установить личность человека, совершившего преступление, так и не удалось.

В результате оперативно-разыскных мер, предпринятых оперативно-следственной группой, было установлено, что 29-летний Шахрияр Тапдыгов в корыстных целях ворвался в дом Шаммадовой Аиды и умышленно убил ее в 2020 году.

Сегодня, 29 января, Шахрияр Тапдыгов был задержан в качестве подозреваемого. В своих показаниях в ходе следствия он признался в содеянном и представил орудие преступления. В настоящее время в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается следствие.