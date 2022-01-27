Кунио Микурия на приеме у Али Асадова

В пятницу, 28 января, премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

На встрече были затронуты вопросы о широкомасштабных реформах, осуществляемых в Азербайджане, в том числе и в таможенной сфере.

В ходе встречи было высоко оценено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией, обсуждены перспективы развития связей.