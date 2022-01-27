Кабинет министров внес изменение в «Акцизные ставки акцизных товаров, ввозимых на территорию Азербайджанской Республики».

Согласно постановлению, акцизная ставка на 1 тонну ввозимых в Азербайджан двигательных бензинов с содержанием свинца не более 0,013 г/л, с октановым числом менее 95, за исключением авиационных бензинов снижена с 200 манатов до 1 маната.

Данное постановление применяется с 1 февраля 2022 года и действительно до 1 июня 2022 года.