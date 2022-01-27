Агентство социальных услуг направило в частные лечебные центры 4455 льготников

Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в 2021 году 4 455 льготников были обеспечены путевками и направлены в соответствующие санаторно-курортные и лечебные центры. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

Все они являются членами семей шехидов и инвалидов войны, а также другие лица с ограниченными возможностями здоровья.

Данные льготники прошли курс восстановительного лечения в Нахчыванской Автономной Республике – в физиотерапевтическом центре «Дуздаг», центре «Дарыдаг» и нахчыванском диагностико-лечебном центре.