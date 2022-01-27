Известный азербайджанский борец Махир Амирасланов задержан сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района. Победитель Европейских игр-2019, бронзовый призер чемпионата Европы-2019, чемпион мира среди молодежи 2015 года подозревается в распространении наркотиков.

25-летнего вольника обвиняют в сбыте наркотиков в Забрате, Бакиханова, Балаханах, Пиршаги, Маштаге и других населенных пунктах Сабунчинского района. Амирасланов находится под следствием Сабунчинского отдела полиции.

В Федерации борьбы Азербайджана haqqin.az сообщили, что «в прошлом году Амирасланов проходил курс лечения от наркотиков и, по мнению врачей, прошел его удачно». В декабре он неудачно выступил на чемпионате Азербайджана и не был приглашен в национальную команду.

«Махир Амирасланов – талантливый спортсмен. Он удачно выступал в ряде крупных соревнований, но порой отличался недисциплинированным поведением. Мы не сообщали об этом общественности, давали ему шанс, но увы…» - заявили в пресс-службе федерации.