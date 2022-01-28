Токаев: «...Я сказал Назарбаеву, что с этого момента являюсь главой Совбеза»

«Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор, что нужно решить срочно вопрос о статусе председателя Совета безопасности. Я поставил вопрос, что с этого момента являюсь главой Совбеза». Об этом в своем интервью журналистам сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

Напомним, что 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к нации, заявив, что отныне главой Совета Безопасности страны является он. Ранее этот пост занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.