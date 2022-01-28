Основной целью сборов является не только совершенствование боевых навыков и знаний военной специальности военнообязанных с учетом опыта, обретенного во второй карабах ской войне, но и ознакомление с современным оружием и военной техникой, имеющимися в арсенале азербайджанской армии, а также обучение правилам обращения с ними и приемам боевого применения.

Завершились учебные сборы, проведенные в N-ской воинской части с привлечением группы военнообязанных запаса в соответствии с утвержденным министром обороны планом, передает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Участники сборов были обучены основам наступательных и оборонительных боев, а также методам ведения операций во взаимодействии с другими видами войск. Совместно с танковыми подразделениями были выполнены задачи по захвату позиций условного противника и переформированию на территории.

В соответствии со сценарием учебных тренировок также выполнены боевые задачи по поиску и обезвреживанию обнаруженных разведывательно-диверсионных групп в населенных пунктах.

В ходе учебных тренировок успешно выполнены все поставленные задачи.