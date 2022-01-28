В Амстердаме начался матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная Азербайджана играет с Боснией и Герцеговиной.

Составы команд:

Азербайджан - Ровшан Гусейнли, Фелипиньо, Вассура, Эдуардо, Рафаэль Вилела – Тьяго Болинья, Галло, Ризван Фарзалиев, Рамиз Човдаров, Иса Атаев, Хади Ахмади.

Босния и Герцеговина - Станислав Галич, Благо Гашпар, Билал Желич, Марио Аладжич, Нермин Кахведжич – Дарко Миланович, Алмадейн Бундавица, Йосип Сесар, Давор Арнаутович, Срджан Иванкович, Анел Радмилович, Йосип Бошкович, Кристиан Пантич, Самир Госто.

Судят матч Даниэль Маткович (Швейцария), Давид Грондаль Ниссен (Дания) и Ян Креста (Чехия).

В параллельной игре нашей группы в Гронингене Испания встречается с Грузией.

Турнирное положение в группе «D»:

1.Грузия – 6 очков, разница мячей 5-3 (2 матча)

2.Испания – 4, 7-3 (2)

3.Азербайджан – 1, 4-5 (2)

4.Босния и Герцеговина – 0, 2-7 (2).

У сборной Азербайджана лишь теоретические шансы на выход в четвертьфинал. Нужно как можно крупнее обыграть Боснию и рассчитывать на то, что Грузия, которая уже обеспечила себе выход из группы, одолеет многократного чемпиона Европы Испанию.

У нашей команды к третьему матчу в стан вернулись голкипер Ровшан Гусейнли и Галло, отсидевшие на карантине после того, как у них был обнаружен COVID-19. Однако по этой же причине выбыли Эмин Кюрдов и Хатаи Багиров.

Напомним, в первом матче сборная Азербайджана проиграла Грузии (2:3), а затем сыграла вничью с Испанией (2:2).