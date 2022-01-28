Снегопад парализовал авиасообщение в Нью-Йорке

Более 1 400 пассажирских авиарейсов отменены в Нью-Йорке из-за сильного снегопада и порывистого ветра на Восточном побережье США, передает ТАСС.

Крупнейшая воздушная гавань мегаполиса - аэропорт имени Джона Кеннеди сообщил об отмене 877 авиарейсов - 76% от общего числа запланированных полетов. Аэропорт Ла-Гуардиа почти полностью прекратил свою работу и отменил 556 рейсов - 98% от своего воздушного трафика.

Нарушено и наземное сообщение - американская национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrak из-за непогоды остановила сообщение между Нью-Йорком, Вашингтоном, Бостоном и Чикаго. Выборочно отменяют рейсы и междугородные автобусные компании.