В Гяндже зарезали женщину
Жительница поселка Кюр в городе Гянджа 50-летняя Гусейнова П. получила ножевые ранения, передает Report.
По предварительной информации, ранение женщине нанес ее родственник.
По факту ведется расследование.
Жительница поселка Кюр в городе Гянджа 50-летняя Гусейнова П. получила ножевые ранения, передает Report.
По предварительной информации, ранение женщине нанес ее родственник.
По факту ведется расследование.
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