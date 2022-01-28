Сторонники Саакашвили анонсируют новые акции протеста
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» анонсирует в Грузии начало акций протеста. Об этом после заседания фракции ЕНД заявила Хатия Деканоидзе, передает apsny.ge.
По ее словам, партия вновь намерена бороться за назначение досрочных парламентских выборов.
«Мы решили, какой будет наша партийная и фракционная стратегия весной. Начинается очень активный политический сезон. Это будет широкая стратегия, которую лично я представлю вам в понедельник. Она, кроме прочего, касается вопроса парламентской и партийной деятельности», - сказала Деканоидзе.