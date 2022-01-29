SOCAR о снижении ставки акциза на бензин

«Освобождение от налогов, связанных с импортом бензина AI-92, является регулярной мерой. Это связано, как правило, со временной приостановкой деятельности НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR». Об этом заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Это единственный НПЗ на всем Южном Кавказе и, соответственно, обеспечивает спрос страны на продукты нефтепереработки, в том числе бензин и дизель. В то время как производство дизеля возможно, несмотря на проведение регулярных ремонтных работ, производство бензина становится невозможным в этот период из-за того, что останавливаются соответствующие установки, которые отвечают за производство бензина. И предварительно, конечно, компания запасается определенными объемами бензина, с тем чтобы покрыть спрос страны в топливе на период, когда завод не будет работать, когда его установки будут приостановлены. Но порой тем не менее возникает необходимость в импорте некоторого количества бензина AI-92, который, как правило, производится в стране. Эта необходимость может возникнуть на короткий период, может быть несколько недель, но обычно больше месяца не продолжаются эти работы. В этом году они будут также совмещены с работами по подготовке новых установок к запуску. Новые установки будут отвечать за производство дизеля по стандарту Euro-5. В прошлом году мы из-за этого отложили наши регулярные ремонтные работы, и завод работал в прошлом году бесперебойно, с тем чтобы совместить их в этом году с работами по запуску новых установок», - отметил Ахмедов.