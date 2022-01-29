SOCAR о снижении ставки акциза на бензин
«Освобождение от налогов, связанных с импортом бензина AI-92, является регулярной мерой. Это связано, как правило, со временной приостановкой деятельности НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR». Об этом заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
«Это единственный НПЗ на всем Южном Кавказе и, соответственно, обеспечивает спрос страны на продукты нефтепереработки, в том числе бензин и дизель. В то время как производство дизеля возможно, несмотря на проведение регулярных ремонтных работ, производство бензина становится невозможным в этот период из-за того, что останавливаются соответствующие установки, которые отвечают за производство бензина. И предварительно, конечно, компания запасается определенными объемами бензина, с тем чтобы покрыть спрос страны в топливе на период, когда завод не будет работать, когда его установки будут приостановлены. Но порой тем не менее возникает необходимость в импорте некоторого количества бензина AI-92, который, как правило, производится в стране. Эта необходимость может возникнуть на короткий период, может быть несколько недель, но обычно больше месяца не продолжаются эти работы. В этом году они будут также совмещены с работами по подготовке новых установок к запуску. Новые установки будут отвечать за производство дизеля по стандарту Euro-5. В прошлом году мы из-за этого отложили наши регулярные ремонтные работы, и завод работал в прошлом году бесперебойно, с тем чтобы совместить их в этом году с работами по запуску новых установок», - отметил Ахмедов.
Он подчеркнул, что правительство, как правило, создает для SOCAR временное окно в несколько месяцев, чтобы компания по мере развития уровня спроса в стране на бензин и истощения имеющихся запасов могла принять решение, когда и в каком объеме возникнет необходимость в импорте дополнительного бензина из-за рубежа.
«Это временная мера. Как правило, работы длятся примерно один месяца. Когда работы будут завершены и завод снова будет запущен, возобновится производство бензина AI-92 и необходимость в его импорте отпадет», - заключил представитель SOCAR.
Отметим, что Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана». Согласно подписанному премьер-министром страны Али Асадовым документу, ставка акциза на моторные бензины с октановым числом менее 95 и содержанием свинца не более 0,013 г/л, за исключением авиационных бензинов, ввозимых в Азербайджан, снижена за 1 тонну с 200 до 1 маната.