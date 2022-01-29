В Чехии уничтожили секретные документы спецслужб
Полиция Чехии занялась изучением и проверкой обстоятельств уничтожения секретного документа спецслужб страны, касающегося взрывов военных складов во Врбетице, передает «Радио Прага».
В донесении, предназначенном исключительно для президента страны Милоша Земана, содержалась секретная информация о взрывах во Врбетице 2014 года.
О случайном уничтожении документа чешской контрразведки полиция узнала в ходе проверки соблюдения резиденцией президента режима работы с такого рода данными.