В Британии опубликовали новые данные о разновидности омикрон-штамма

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании опубликовало новые данные о разновидности омикрон-штамма коронавируса под названием BA.2. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Медики Британии заявили, что он распространяется быстрее своего предшественника — BA.1.

«BA.2 обладает повышенным темпом роста по сравнению с BA.1 во всех регионах Англии, где имеется достаточно случаев для его оценки», — подчеркнули ученые.

Специалисты проанализировали контакты граждан страны с 27 декабря по 11 января и установили, что пациенты с вирусом BA.2 заражали членов семьи в 13,4 процента случаев. Этот показатель превышает на 3,1 процента данные о распространении основного вида омикрон-штамма.

Главный медицинский советник агентства доктор Сьюзан Хопкинс предупредила, что разновидность BA.2 с большей вероятностью повторно заражает пациентов. Однако на данный момент сведений о тяжести течения при заражении такой мутацией коронавируса нет.