Главнокомандующие США и Украины обсудили безопасность в регионе

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, передает пресс-служба Пентагона.

«Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе», - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, Милли подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и ее целей, а также усилий Вашингтона по расширению способности Киева защищать себя.

В пресс-службе добавили, что «Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».