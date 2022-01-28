Под Антарктидой нашли неизвестный источник тепла

Ученые выяснили, что под Восточной Антарктидой скрывается некий активный источник геотермальной энергии, способствующий таянию ледников. Об этом пишет издание Scientific Reports.

Еще в 2018 году международная группа ученых, которую возглавили эксперты из британского антарктического сообщества, выяснили, что таяние ледников в Антарктиде может быть вызвано не глобальным потеплением, а неким источником тепла под землей.

Как оказалось, под восточным регионом Антарктиды находится неизвестный активный источник геотермальной энергии. Его удалось выявить про помощи радиолокационного зондирования.

По словам ученых, данный источник располагается на глубине примерно в три километра. Лед плавится как бы «снизу-вверх», а талая вода стекает в подземные озера.