Александр Караваев, автор haqqin.az 01:58

По существу, нынешнее мироустройство находится в состоянии так называемого «идеального шторма», который вбирает в себя наиболее острые фазы как минимум трех глобальных кризисов - чрезвычайной ситуации в области мирового здравоохранения, начала прямого военного конфликта между Россией и странами НАТО, а также погружения в новую технологическую эпоху, которая означает слом привычной системы производства и потребления. К этому можно добавить ряд критических ситуаций "второго порядка" - глобальный рост цен на продовольствие, системную инфляцию, а также сбои товарно-логистических систем, влияющих на стоимость как сырьевых, так и прочих товаров переработки.

России не по пути с СССР и Западом Собственно, проблема не столько в кризисных событиях, которые, как известно, сопутствуют многим процессам глобального взаимодействия, сколько в их резком перемещении с дальней периферии на восточный фланг евроатлантического мира. К примеру, три абсолютно разных сюжета из истории 80-х годов прошлого века: военная кампания СССР в Афганистане, ирано-иракская война и соглашение США с Саудовской Аравией по ценам на нефть - в совокупности привели к распаду СССР и глобальному крушению мировой системы социализма в момент ее модернизации и попытки перехода к новому укладу. Фактически проваленная стадия модернизации экономики социализма в рамках тридцатилетних циклов развития привела к тому, что страны СЭВ и Варшавского договора, включая СССР, естественным образом перешли в группу сырьевого резерва евроатлантической капиталистической системы. Внутри государств Варшавского договора победил либеральный, "прозападный" сценарий, причем в самой негативной вариации, при которой доминировали стабильный отток капитала, отказ от поддержки собственного промышленного производства и тотальная ориентация на импорт. Парадоксально, что российские и постсоветские элиты пошли на этот вариант осознанно, поскольку консенсус, достигнутый в 60-х - 70-х годах пакетами двухсторонних стратегических соглашений, позволял СССР и США, не рискуя принципами национальной безопасности, оставаться в парадигме холодной войны, четко осознавая, что её «горячая» стадия никогда не наступит. В тот период дистанцировавшиеся от политики капитаны бизнеса и нарождавшаяся промышленно-финансовая олигархия строили свои империи, ориентируясь на конъюнктуру и зачастую самостоятельно принимая решения.

Однако после развала СССР путь России не вписывался в лекала этой модели. Для страны, ставшей правопреемницей Советского Союза и обремененной гигантскими территориями, большой геополитикой и ядерным потенциалом сверхдержавы ХХ столетия, нужен был альтернативный вариант постепенного вхождения в новую, постсоветскую эпоху. Тем не менее вопросы будущего новой России как одного из полюсов глобальной силы и стратегического влияния на мировую политику долгие годы отодвигались на второй план, уступая первоочередным задачам внутренней политики, построения вертикали президентской власти, накопления капиталов, а также интеграции в мировую систему транснациональных холдингов и либеральных свобод. Собственно, внутрироссийский консенсус, при котором отдельно обсуждаются вопросы национальной безопасности и международной политики, с одной стороны, а экономики и бизнеса - с другой, существует до сих пор. При этом такие ценности, как права человека, независимость правовой системы, режим политической ротации и прочие принципы демократического устройства рассматриваются в России, скорее, с точки зрения, что это можно обсуждать, но не более того. Не случайно уже никого толком не беспокоит критика в отношении состояния прав человека в России или на постсоветском пространстве. Так отчего же конфликт? Прежде всего от того, что сместился центр контроля и принятия глобальных решений, что напрямую связано с утратой Соединенными Штатами лидерских позиций в мире. Собственно, постсоветское пространство в этом плане - очевидный референтный пример. Москва уже давно озабочена пересмотром сложившегося консенсуса в области безопасности, который, с точки зрения Москвы, не подкреплен документами, имеющими юридическую силу. И самое главное, на карте мира появился новый геополитический феномен - Китай, который еще лет десять назад четко обозначил свое лидирующее положение и совсем недавно вышел безусловным победителем из потрясший мир пандемии коронавируса.

До безусловного лидерства Китаю остается достижение всего нескольких зачётных позиций, к которым, судя по всему, он уже близок. По оценкам МВФ, к 2023 году отрыв Китая от США увеличится почти до триллиона долларов: его ВВП по ППС составит $19,23 трлн против $18,286 трлн у США. Конечно, США остаются бесспорным мировым лидером в военном отношении и по размеру ВВП в текущих ценах ($16,8 трлн), существенно опережая Китай ($10,4 трлн). Но точка макроэкономического пика для США, скорее всего, уже пройдена. В то время как у КНР, похоже, все еще впереди. В ближайшие восемь лет Китай, возможно, сравняется с Россией и США по количеству ядерных зарядов на межконтинентальных средствах доставки. А это означает, что с 2030 года мир откроет для себя новую эру с другим набором глобальных гегемонов. Каково место России в геополитическом будущем? Несмотря на то, что доля России в мировой экономике составляет всего около двух процентов, её влияние на рынки углеводородов, удобрений, продовольствия, технологий АЭС и вооружений по-прежнему огромно и местами даже возрастает. Впрочем, дело не в экономике. При Путине Россия накопила мощный военно-технический потенциал, возможно, даже более действенный и грозный, чем в период последних лет существования СССР. И в этом – реальная заявка Москвы на усиление своей роли в центральном макрорегионе Евразии накануне 2030-х годов, шанс для Владимира Путина закрепить за РФ к 2024 году статус одного из трех "больших игроков". И дело тут вовсе не в Украине, а в стремлении России зафиксировать и закрепить за собой границы влияния и зоны новых размежеваний.

Понятно, что одной лишь военной мощью цель геополитического доминирования не достигается. Для управления автономными макрорегионами надо располагать самодостаточной по набору аспектов безопасности и производству товаров нового уклада экономикой, создаваемой на основе собственной суммы технологий. Достаточно вспомнить войну вакцин от COVID-19 или патентные сражения Евросоюза с монополиями Huawei и Apple, навязывающих Старому Свету свои цифровые услуги и устройства. Забегая вперёд, отмечу, что в результате серии санкций виртуальные и цифровые пространства, скорее всего, будут поделены между китайскими и американскими производителями процессоров. Размежевание как форма холодной войны Понятно, почему так взвинчены ставки в российско-американском диалоге. На примере событий вокруг Украины отчетливо видно, что проиграть в итоге рискуют обе стороны. Активные военные действия в Украине могут привести к краху европейских союзников НАТО (по сей день только девять из 30 членов НАТО тратят два процента ВВП на оборону), а также пошатнуть путинскую систему серией внутриэлитных конфликтов и протестных движений. В то же время мировые экономические элиты, а также российские «Роснефть», «Росатом», банки Сбер, ВТБ, Газпромбанк пытаются уяснить для себя, как в новых условиях будет осуществляться глобальное взаимодействие. Один из ключевых рисков для российских корпораций – это проблема конвертации валюты и внешних займов, а также крах фондовых рынков в случае дальнейшего усиления экономических санкций.

При этом не стоит забывать, что основная цель США, России и Китая – это создание нового мирового порядка. И ситуация с налагающимися кризисами в период технологической революции и пандемии – это лучшее время для оформления новой диспозиции. С другой стороны, осмысливать понятие «новый мировой порядок» надо с учетом современных условий. Сегодня это комбинация полупрозрачных вертикальных и горизонтальных стен, со множеством коридоров и стыковочных узлов внутри глобальной капиталистической системы. То есть речь идет о ситуации, при которой нет абсолютных ограничителей и железных занавесов. Для такой глобальной трансформации классические войны становятся некоей формой атавизма. Скорее всего, войны будут переводиться в киберпространство, к ударам по базовым инфраструктурам. Не думаю, к примеру, что отключение энергосистемы Средней Азии, совпавшее по времени с кибератакой на компании белорусских железных дорог, было случайным...