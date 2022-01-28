Ирландские рыбаки против российских маневров: Москва перенесла район учений

Россия не будет проводить запланированные на начало февраля учения Военно-морского флота РФ в исключительной экономической зоне Ирландии, как планировалось ранее. Из-за резкого протеста официального Дублина и недовольства ирландских рыбаков маневры решили перенести в другой район. Об этом передает Deutsche Welle.

Согласно информации, министр обороны РФ Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии", говорится в заявлении российского посла в Дублине Юрия Филатова. Россия впервые проводит военные учения в этом регионе.