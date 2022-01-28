«Я несу с собой послание мира»: президент Израиля отправился с первым в истории визитом в Эмираты
Президент Израиля Ицхак Герцог отправился с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Герцога.
«Впервые в истории президент Герцог отправился сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», - говорится в заявлении.
В ОАЭ у главы Израиля запланированы переговоры с Аль Нахайяном, премьер-министром страны и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.
Как отметил перед вылетом Герцог, его визит, который продлится до 31 января, стал возможен благодаря тому, что в сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном – «Авраамовы соглашения». До заключения этой трехсторонней сделки у еврейского государства из арабских стран были дипотношения только с Египтом и Иорданией.
«Я несу с собой послание мира всему региону. Мир приносит с собой процветание, прогресс и рост во благо народов региона», - распространила высказывания Герцога его канцелярия.