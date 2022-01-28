«Я несу с собой послание мира»: президент Израиля отправился с первым в истории визитом в Эмираты

Президент Израиля Ицхак Герцог отправился с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Герцога.

«Впервые в истории президент Герцог отправился сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», - говорится в заявлении.