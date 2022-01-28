The New York Times: санкции против России ударят по всему миру

Санкции, которые Вашингтон грозит ввести против Москвы, могут вызвать «финансовую панику» и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков рынка.

Авторы статьи в американском издании заявили, что санкции, которые США пригрозили ввести в случае «вторжения» России в Украину, могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, под угрозой окажется стабильность мировой финансовой системы. В числе последствий санкций называют высокую инфляцию, крах фондового рынка и другие «формы финансовой паники».

От санкций пострадают американцы – «от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса», говорится в статье. При этом сама Россия, по мнению авторов, может принять контрмеры, например, «ограничить поставки газа в Европу». Обозреватели раскритиковали риторику США, указав, что прежде никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская, передает РИА Новости.

Администрация президента США Джо Байдена подготовила жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется в Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Ранее газета The Financial Times отмечала, что страны Евросоюза и Великобритания разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России на случай «вторжения» в Украину. По данным издания, ограничительные меры направлены на сокращение финансирования и поставок технологий для новых российских проектов в газовой сфере.