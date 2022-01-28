Госкомтаможни: освободив оккупированные земли, Азербайджан перекрыл канал наркотрафика

Освобождение азербайджанских земель от оккупации предотвратило наркотрафик через эти территории, заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию образования таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников таможни.

«Благодаря перекрытию этого канала наркотрафика более 2 тонн наркотических средств было обнаружено и изъято после второй половины прошлого года», - приводят его слова местные СМИ.

Сафар Мехтиев также отметил, что в 2021 году сервисом smart customs и другими электронными услугами в таможне воспользовались более 14 миллионов раз. 7-8 млн из этих услуг приходятся на физических лиц.